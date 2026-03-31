Recibe a presidente de FIFA; revisan detalles

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum y el presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), Gianni Infantino, se reunieron ayer en Palacio Nacional, con miras a la celebración de la Copa Mundial de la que México será país coorganizador.

A través de sus redes sociales, la mandataria dio cuenta del encuentro para afinar aspectos de organización relacionadas con el evento que iniciará en verano.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial, y todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, comentó.

El presidente de la FIFA, quien entregó a Sheinbaum un paquete con las tarjetas oficiales roja y amarilla que se usarán en el torneo, dijo sentirse “muy feliz de estar aquí con la Presidenta (…), fantástico, hemos desayunado muy bien también”.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden, todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, añadió la jefa de Estado.

Por la mañana, la Presidenta adelantó que la reunión con Infantino estaba destinada a atender inquietudes que persisten sobre seguridad y movilidad.

“Está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el Mundial”, dijo la Presidenta. “Más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad, que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido del sábado. Hay cosas siempre que mejorar, evidentemente”, declaró en referencia al juego que marcó la inauguración del Estadio Banorte, entre las selecciones de México y Portugal.

En este punto, dijo que los estadios también tienen bajo su responsabilidad algunas mejoras por emprender y que los partidos como el del sábado permiten identificar problemas por solucionar.

“Espero que sea un buen mundial en todos sentidos. En México, en Estados Unidos y en Canadá. Y que los tres gobiernos y los gobiernos de los estados y municipales den todas las facilidades para la asistencia a los estadios, para la llegada de visitantes y para la asistencia a los estados”, expresó.

La Presidenta también lamentó el fallecimiento de un aficionado durante el partido; sobre las acciones emprendidas por las autoridades locales alrededor del Coloso de Santa Úrsula fueron “un buen ejercicio” rumbo al Mundial.

Video de palacio es real; hubo sanción

RECONOCIÓ la Presidenta Claudia Sheinbaum que las imágenes que se viralizaron en días pasados, que mostraron a una persona tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional, fueron auténticas y, aunque esta práctica no está prohibida, se impuso una sanción a la responsable.

Dijo que en cuanto circularon los videos se solicitaron informes y, posterior a ello, se negó el hecho. Sin embargo, tras indagar se halló que una persona sí salió a tomar el sol.

“Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que no que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces, pues ya a la persona se le dijo, fue sancionada y decir: ‘Oye, no puedes estar haciendo esto’”, declaró.

Enfatizó en que no hay un reglamento que impida que alguien salga a asolearse de esta manera, sin embargo llamó a que se debe de tener respeto al inmueble.

“Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa”, dijo.

La aclaración reavivó el debate en redes sociales, sobre todo el reclamo de internautas a Infodemia, una plataforma dentro del Sistema Público de Radiodifusión, con el que se aseguró que los videos habían sido creados con Inteligencia Artificial.