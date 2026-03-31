› Reprocha “golpeteo”

“Qué afán de traer ese chip negativo contra el estado”, dicen que exclamó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mientras trataba de evidenciar lo que llamó “campañas políticas negativas” en medios e Internet con el objetivo de desalentar el turismo durante las vacaciones de Semana Santa en la entidad que administra, con denuncias de afectaciones por el derrame de hidrocarburo que se reportó en el Golfo de México desde el pasado 2 de marzo. “El turismo está llegando. Entonces, ¿qué afán de estar golpeteando?”, se cuestionó la mandataria estatal durante una entrevista radiofónica, donde cargó también contra organizaciones civiles. Comentan que Nahle recurrió a enlistar las acciones que se han emprendido desde el Gobierno federal; sin embargo, no dijo nada sobre cuestiones que sí entran en su competencia, como ayudar a la población que ha resultado afectada, varias comunidades de pescadores que le han pedido apoyo, por ejemplo. Pero bueno, dicen que a la gobernadora más le preocupan las afectaciones que ella misma está teniendo. En fin.