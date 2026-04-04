› Los mexicanos detenidos en Sudáfrica

Y nos cuentan que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hasta el miércoles pasado encabezó Juan Ramón de la Fuente, la que ayer respondió que está pendiente del caso de los periodistas deportivos mexicanos que fueron detenidos en Sudáfrica. Esa comunicación, a juicio de quienes han seguido de cerca el caso, tuvo mucho que ver con una crítica que lanzó otro periodista, David Faitelson, en la que refirió que es una “verdadera vergüenza que a nuestra SRE le importe poco o nada que dos compatriotas estén siendo juzgados y privados de la libertad de forma injusta y gracias a la ineficacia y corrupción” que impera en el país africano. Se ha sabido que la detención de los comunicadores está relacionada con haber volado un dron en una zona prohibida. Según la Cancillería, desde el 19 de marzo se ha brindado a los connacionales asistencia y protección consular. Y, ha agregado, la embajada sigue atenta al desarrollo del caso y en contacto con familiares. Ahí el dato.