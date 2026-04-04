› Reporte sobre el AIFA

Y nos cuentan que aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum volverá a sus conferencias mañaneras hasta el próximo lunes, en estos días ha dado cuenta de que está atenta a temas que en días pasados tuvieron eco en la conferencia mañanera. Es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del que ayer difundió en las benditas redes cuatro imágenes en las que se aprecian pasajeros en filas para abordar o en salas de espera. Lo anterior, nos comentan, para indicar que los vuelos en esa terminal están al 100 a todos los destinos. “Así está el AIFA el día de hoy”, refirió la mandataria. Nos recuerdan que en la víspera Sheinbaum informó que estaría en la Ciudad de México los días santos, programando eventos para los días venideros. Apenas el pasado 1 de abril, en Palacio Nacional se informó que el Felipe Ángeles acumulaba al 30 de marzo 18.6 millones de pasajeros transportados. “Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande”, dijo la Presidenta ese día.