Investigan saqueo de huevos de tortuga

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) confirmó que presentó una denuncia formal ante las autoridades tras el saqueo de huevos de tortuga golfina registrado en el Santuario Playa Escobilla, Oaxaca, por lo que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya investigan el caso.

El incidente quedó documentado en un video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa a tres jóvenes extrayendo huevos directamente de los nidos mientras las tortugas se encontraban en pleno proceso de desove sobre la arena.

En las imágenes, los sujetos llenan costales con los huevos a plena luz del día; uno de ellos incluso lanza a un ejemplar. En ningún momento se aprecia la presencia de personal de vigilancia en el área.

Captan a saqueadoras de huevos de tortuga golfina en el Santuario Playa Escobilla de Oaxaca



Dos hombres con costales en mano manipularon a las tortugas antes de terminar su proceso de anidación, mientras recolectaban los huevos, un delito federal.



La Conanp interpuso una… pic.twitter.com/Pqc6BPcSKp — MGM Noticias (@MgmPuebla) April 4, 2026

Tras ser sorprendidos, los saqueadores huyeron y abandonaron los huevos en una laguna cercana al Área Natural Protegida. Las investigaciones de la FGR y la Profepa buscan identificar y localizar a los responsables que aparecen en el video.

“Este atentado contra la biodiversidad no solo vulnera el equilibrio ecológico, sino que representa un delito federal”, destacó la Conanp.

La dependencia federal recordó que, de acuerdo con el Código Penal Federal, quien robe huevos de tortuga se expone a una pena de entre uno y nueve años de prisión , además de multas.

A pesar de ello, la Conanp subrayó que las labores de conservación continúan. La institución destacó que actualmente más de 117 personas realizan tareas de vigilancia y monitoreo en las zonas de Escobilla, Vainilla, Macahuite, Guapinole y Barra del Potrero, corredor costero de Oaxaca que concentra una de las llegadas masivas de tortuga golfina más importantes del mundo, conocidas como arribadas.

Explicó que, en lo que va de esta temporada, se han contabilizado 10 arribadas, es decir, poco más de 1 millón 263 mil anidaciones, lo que representa el cuidado y conservación de más de 113 millones de huevos.

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cehr