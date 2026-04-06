› Las demandas de la Iglesia

Y es en la actual coyuntura de Pascua que la iglesia Católica aprovechó para llamar a la clase política mexicana a contribuir en la tarea de restaurar lo que “ha sido roto” en el país. “Éste es nuestro llamado en esta Pascua a los políticos, a los líderes sociales, a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de restaurar todo lo que ha sido roto, de acompañar a quienes han sido lastimados en su fragilidad”, refirió, a través de su semanario Desde la Fe, en el que, además, solicitó a la clase gobernante escuchar “sin filtros ideológicos” a aquellos que necesitan que su voz se oiga: las familias que buscan a sus desaparecidos, quienes viven las heridas de una violencia “que no se agota”, los migrantes que “caminan sin certezas” o los jóvenes que “no encuentran un lugar dónde construir su futuro”, porque “no bastan los discursos o las promesas, lo que hace falta es escuchar”. Nos piden no perder de vista que en esa enumeración de situaciones asoman también causas que abraza la Iglesia en el debate político. Ahí el dato.

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