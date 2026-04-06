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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de abril

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Lechuga Romana: $19.90 el kilo
  • Piña miel: $22.50
  • Melón chino: $27.00 el kilo
  • Mango paraíso: $35.00 el kilo
  • Papaya Maradol: $39.00 el kilo
  • Mango Ataulfo: $39.00 el kilo
  • Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo
  • Chile serrano: $59.00 el kilo
  • Cebolla blanca: $21.90 el kilo
  • Papa blanca: $21.90 el kilo
  • Pera Bosc: $39.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $24.90 el kilo
  • Zanahoria: $14.90 el kilo
  • Limón agrio: $24.90 el kilo
  • Sandía roja: $19.00 el kilo
  • Melón chino: $26.90 el kilo
  • Corazones de lechuga orejona Marketside: $54.00 la pieza
  • Lechuga francesa o italiana Marketside: $38.00 la pieza
  • Lechuga sweet crunchy Eva: $49.00
  • Espárrago verde: $64.00
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

  • Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
  • Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
  • Fajita de pechuga natural: $140.00 el kilo
  • Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
  • Milanesa congelada: $154.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $132.00 el kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: $59.00 el kilo
  • Barrita de surmimi Marketside: $59.00
  • Camarón coctelero: $144.00
  • Camarón grande sin cabeza: $299.00 cada paquete
  • Filete Tilapia: $96.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $140.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $205.00 el paquete
  • Camarón pacotilla mediano: $329.00 el kilo

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