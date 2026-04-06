Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Lechuga Romana: $19.90 el kilo
- Piña miel: $22.50
- Melón chino: $27.00 el kilo
- Mango paraíso: $35.00 el kilo
- Papaya Maradol: $39.00 el kilo
- Mango Ataulfo: $39.00 el kilo
- Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo
- Chile serrano: $59.00 el kilo
- Cebolla blanca: $21.90 el kilo
- Papa blanca: $21.90 el kilo
- Pera Bosc: $39.90 el kilo
- Limón sin semilla: $24.90 el kilo
- Zanahoria: $14.90 el kilo
- Limón agrio: $24.90 el kilo
- Sandía roja: $19.00 el kilo
- Melón chino: $26.90 el kilo
- Corazones de lechuga orejona Marketside: $54.00 la pieza
- Lechuga francesa o italiana Marketside: $38.00 la pieza
- Lechuga sweet crunchy Eva: $49.00
- Espárrago verde: $64.00
Carnes, Pollo y Pescados
- Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
- Fajita de pechuga natural: $140.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Milanesa congelada: $154.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $132.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: $59.00 el kilo
- Barrita de surmimi Marketside: $59.00
- Camarón coctelero: $144.00
- Camarón grande sin cabeza: $299.00 cada paquete
- Filete Tilapia: $96.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $140.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $205.00 el paquete
- Camarón pacotilla mediano: $329.00 el kilo
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LMCT