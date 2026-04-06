Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Lechuga Romana: $19.90 el kilo

Piña miel: $22.50

Melón chino: $27.00 el kilo

Mango paraíso: $35.00 el kilo

Papaya Maradol: $39.00 el kilo

Mango Ataulfo: $39.00 el kilo

Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo

Chile serrano: $59.00 el kilo

Cebolla blanca: $21.90 el kilo

Papa blanca: $21.90 el kilo

Pera Bosc: $39.90 el kilo

Limón sin semilla: $24.90 el kilo

Zanahoria: $14.90 el kilo

Limón agrio: $24.90 el kilo

Sandía roja: $19.00 el kilo

Melón chino: $26.90 el kilo

Corazones de lechuga orejona Marketside: $54.00 la pieza

Lechuga francesa o italiana Marketside: $38.00 la pieza

Lechuga sweet crunchy Eva: $49.00

Espárrago verde: $64.00

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

Milanesa de pechuga : $169.00 el kilo

Pechuga sin piel : $162.00 el kilo

Mojarra Tilapia : $84.00 el kilo

Fajita de pechuga natural: $140.00 el kilo

Pechuga sin piel: $162.00 el kilo

Milanesa congelada: $154.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $132.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada 300 g : $134.00 el paquete

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla : $59.00 el kilo

Barrita de surmimi Marketside: $59.00

Camarón coctelero: $144.00

Camarón grande sin cabeza: $299.00 cada paquete

Filete Tilapia: $96.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $140.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $205.00 el paquete

Camarón pacotilla mediano: $329.00 el kilo

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LMCT