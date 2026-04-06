PAN denuncia falta de respuesta ante contaminación en el Golfo

Legisladores del PAN, al denunciar el derrame ante la FGR, el pasado 30 de marzo.

LA DIRIGENCIA del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado vía X donde denuncian una falta de respuesta por parte del Gobierno Federal y de las administraciones estatales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche; esto luego de varias semanas de derrames petroleros en el Golfo de México.

Además, denunciaron fallas en el discurso y la reacción del Gobierno Federal a la que calificaron como contradictoria desde el inicio y “sin una explicación clara de las causas y, sobre todo, por los intentos de sostener diversas versiones sin los elementos suficientes”.

En el comunicado también mencionaron que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no han tomado un papel autónomo y están en sintonía con el Gobierno Federal.

“Es lamentable que los gobiernos estatales y organismos como Pemex, Semarnat y Cofepris, entre otros, en sintonía con el Gobierno central, insistan en que la situación está bajo control”, se leyó en el comunicado donde también apuntaron que las autoridades federales saben que, desde 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los derrames petroleros en el Golfo de México suceden constantemente y que, ante esto, no existe un protocolo claro de mitigación de daños, ni dinero en la prevención.

Subrayaron que el derrame de petróleo ocurre en una época clave del año para la naturaleza, ya que en estos meses arranca el periodo natural de anidación y desove de tortugas marinas.

De igual forma, el accidente sucedió en temporada vacacional de Semana Santa. De acuerdo con ellos, esto podría afectar a las familias que dependen del mar como fuente de sustento alimenticio y para ofrecer servicios vacacionales.

“Defender a México es defender nuestro entorno natural y a las familias que dependen de él, y ante las inacciones de los gobiernos de Morena, el PAN insistirá en emitir una declaratoria de emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones a los responsables”, reiteraron en redes sociales.