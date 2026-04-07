Y fue la ministra María Estela Ríos quien justificó ayer así su voto en el asunto en el que la Corte avaló que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial: “Las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado que parte del derecho de propiedad, derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada. Entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal el derecho de propiedad que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo”. Hay quien señala que las disertaciones sobre asuntos jurídicos no suele entenderlas cualquiera y otros que la ministra como que cantinfleó. Aunque a lo mejor no fue ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ahí está el detalle. Uf.