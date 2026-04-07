Casos de sarampión se reducen 66% en México, destaca Gobierno de Sheinbaum

En el último mes y medio se ha observado una reducción del 66 por ciento en el número de casos de sarampión en todo el país,

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, destacó que ya suman seis semanas con una baja continua, derivado de la estrategia de vacunación con la que hasta hoy se han aplicado 18.3 millones de dosis.

El momento de mayor transmisión fue alrededor del 20 de febrero, cuando el promedio era de 200 casos por día, pero ahora el indicador pasó a 70 a diarios, es decir, 66 por ciento menos.

Explicó que esta última semana se observó una reducción en la aplicación de vacunas, a causa de las vacaciones de Semana Santa, tras la cual se trabajará en recuperar el ritmo de aplicación.

El funcionario subrayó que a pesar de que la situación ha mejorado, se debe mantener el llamado a que la población acuda a los centros de vacunación, sobre todo para que los grupos vulnerables reciban la dosis.

Entre estos están considerados los niños entre seis y 12 meses de edad, que no hayan recibido el esquema. También aquellas personas entre 13 y 49 años de edad.

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FGR