Resolución de la SCJN sobre la UIF es ‘estrategia de represión’ contra opositores: PAN

Diputados federales del PAN rechazaron este martes la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, y anunciaron una iniciativa de reforma para limitar ese poder, al que calificaron de herramienta de represión contra opositores.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió que la medida “viola la presunción de inocencia , destroza el debido proceso, resta seguridad y certeza jurídica” y convierte una simple sospecha en un castigo inmediato “que puede dejar en la ruina a familias, empresarios y ciudadanos honestos”.

Añadió que la resolución “abre la puerta al abuso político y al uso selectivo contra quien piense diferente o sea incómodo al gobierno” y la calificó como “un golpe serio a nuestros principios jurídicos y al derecho de propiedad”.

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Ante la certeza de que la Corte no revertirá el fallo, Téllez anunció que junto con el diputado Federico Döring Casar promoverá “una iniciativa de reforma para ponerle candados reales a la actuación de la UIF y el régimen”. La propuesta contempla una definición legal de qué debe entenderse por “indicios suficientes” para activar un bloqueo; un plazo máximo de 72 horas para que un juez ratifique o levante la medida; notificación inmediata al afectado; y reparación del daño económico a quienes resulten inocentes.

🔴 Rechazo con firmeza la decisión de la @SCJN que permite a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa.



Esta medida viola la presunción de inocencia, destroza el debido proceso, resta seguridad y certeza jurídica y convierte una simple "sospecha" en un castigo… pic.twitter.com/qZuwetzIrJ — Héctor Saúl Téllez (@hector_saul1) April 7, 2026

Oposición va por “candados reales” a la UIF

Döring Casar exigió transparencia total mediante reportes públicos mensuales sobre las decisiones de la UIF. “No debe permitirse que, con el pretexto de combatir al crimen organizado y el lavado de dinero, se instale un control financiero autoritario, opaco y discrecional sobre todos los mexicanos”, sostuvo.

El legislador advirtió que el mecanismo deja expuesto a cualquier ciudadano: “Congelar cuentas porque a algún político de Morena se le ocurre o tiene sospecha de otra persona y denuncia, es violar los procesos legales existentes. Sin pasar por un juez, basta que diga el Gobierno que sospecha de alguien y sin probar nada, van a entrar a nuestras cuentas y congelarlas”.

Döring subrayó que la oposición “va a presentar las acciones administrativas correspondientes de reforma para ponerle candados reales a la actuación de la UIF”, y aclaró que su bancada no se opone al combate al lavado de dinero ni al crimen organizado , siempre que se realice “con una actuación responsable y apegada a derecho, sin efectos negativos que creen incertidumbre jurídica para todos”.

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cehr