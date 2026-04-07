› Velasco toma el control

Nos hacen ver que la maquinaria que mueve la política exterior de nuestro país no se detuvo ni entró en receso tras el switch que anunció el Gobierno federal la semana pasada, con la salida de Juan Ramón de la Fuente. Mientras espera su ratificación en el Senado de la República —algo que, dicen, podría ocurrir este mismo martes—, el relevo propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco, celebró una reunión vista por algunos como el inicio factual —aunque no formal— de sus funciones al frente del despacho de la Cancillería. Dicen que Velasco sentó al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, primero, para dejar en claro que la política exterior no conoce de pausas y que requiere de continuidad y certeza, más cuando hay momentos de agitación allá afuera. Aún sin el sello en el bolsillo, pero sí con cuaderno en mano, Velasco revisó el estado de cada área de la dependencia a la que de todas maneras pertenece y, comentan, también aprovechó para fijar las líneas que guiarán la nueva etapa. La propia SRE indicó que aquella reunión permitió “dar seguimiento a los avances” y “ordenar los temas estratégicos bajo una nueva conducción”.

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