Analizan sumar acción a litigio contra armería

El Gobierno de México analiza la posibilidad de incluir la acusación que la administración estadounidense fincó contra un vendedor de armas en la demanda presentada en el sexenio pasado contra las armerías de aquel país, a las que responsabilizó de alimentar la violencia cometida por la delincuencia organizada dentro del territorio nacional.

A finales de marzo, la fiscalía estadounidense formalizó la acusación contra un ciudadano de aquel país, que es dueño de una tienda de armas de fuego, al que se señaló de haberse vinculado con el suministro de armamento a los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

El Tip: La presidenta reiteró que la cooperación con EU debe incluir acciones concretas para detener el ingreso ilegal de armas.

Al respecto, la mandataria calificó como “bueno” que se haya actuado de esta forma contra el vendedor de armas.

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Además, con el fin de robustecer la demanda presentada por el Gobierno mexicano en 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza sumar esta acusación a los argumentos de la demanda.

“Está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto a una demanda que sigue pendiente de su resolución porque es un acto muy importante en el proceso jurídico que se está llevando… Es lo que estamos viendo, si esto que ocurrió es una prueba o un dato adicional que pueda ser utilizado en la demanda que se tiene”, dijo.

Mientras tanto, la Presidenta Sheinbaum comentó que, de este lado de la frontera, se mantienen los operativos para evitar el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense, mientras se mantiene la exigencia para que Estados Unidos también haga su parte en el combate al tráfico de armas.