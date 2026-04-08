› Gotitas y cubetas de chapopote

Hay quien se sigue preguntando si la decisión de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de minimizar los efectos del derrame en las costas de su entidad ayudó o dio más herramientas a sus críticos para que tuviera más impacto en la opinión pública. Y es que resulta que a los diputados de MC, Sergio Gil y Laura Ballesteros, no les costó mucho recabar una cubeta de hidrocarburo de la playa Barra de Chachalacas durante la Semana Santa y presentarla ayer en San Lázaro con la leyenda “gotitas de chapopote”, que replica las palabras que ocupó la mandataria estatal para restar importancia al asunto. Como era previsible, ante los medios le dejaron un raspón: “Esta tragedia no fue culpa de la gobernadora (Rocío Nahle), ya no es responsable de Dos Bocas, pero por su negligencia y falta de actuar se ha vuelto responsable de la doble desgracia, del daño ecológico y económico que hemos recibido las y los veracruzanos, no les vamos a permitir que tapen el sol con un dedo”, declaró Gil mostrando la aceitosa cubeta. Uf.

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