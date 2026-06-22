Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de junio y miércoles 24 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $49.80 el kilo
- jitomate huaje/saladet: $21.80 el kilo
- Naranja: $26.80 el kilo
- Manzana roja en bolsa: $38.80 el kilo
- Mango Paraíso: $15.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Papaya: $27.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Manzana Red Delicious: $38.80 el kilo
- Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
- Calabaza Italiana / criolla: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Cilantro o acelga: $9.80 el manojo
- Chile serrano: $36.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel: $15.90 los 100 gramos
- Ajo a granel 100 gramos: $13.90
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
- Pollo entero: $35.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s en charola: $173.90
- Bistec ranchero de res: $215.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca: $98.00 el kilo
- Huevo blanco Precissimo 30 piezas: $57.90 el paquete
- T-bone de res Rancho Don Francisco Selecto: $329.90 el kilo
- Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco selecta: $269.90 el kilo
- Diezmilla de res sin hueso Rancho Don Francisco selecta: $249.90 el kilo
- Costilla de res para asar Rancho Don Francisco selecta: $138.90 el kilo
- Toda la línea La Sanitaria: 3x2 (gratis en el tercero de igual o menor precio)
- Filete de mojarra de granja: $99.90 el kilo
- Pescado para caldo Valley Food Fresh de 600 gramos: $59.00
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $134.00 el kilo
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LMCT
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