¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de junio y miércoles 24 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $49.80 el kilo
  • jitomate huaje/saladet: $21.80 el kilo
  • Naranja: $26.80 el kilo
  • Manzana roja en bolsa: $38.80 el kilo
  • Mango Paraíso: $15.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Papaya: $27.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Manzana Red Delicious: $38.80 el kilo
  • Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
  • Calabaza Italiana / criolla: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Cilantro o acelga: $9.80 el manojo
  • Chile serrano: $36.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel: $15.90 los 100 gramos
  • Ajo a granel 100 gramos: $13.90
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
  • Pollo entero: $35.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s en charola: $173.90
  • Bistec ranchero de res: $215.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo
  • Milanesa de cerdo fresca: $98.00 el kilo
  • Huevo blanco Precissimo 30 piezas: $57.90 el paquete
  • T-bone de res Rancho Don Francisco Selecto: $329.90 el kilo
  • Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco selecta: $269.90 el kilo
  • Diezmilla de res sin hueso Rancho Don Francisco selecta: $249.90 el kilo
  • Costilla de res para asar Rancho Don Francisco selecta: $138.90 el kilo
  • Toda la línea La Sanitaria: 3x2 (gratis en el tercero de igual o menor precio)
  • Filete de mojarra de granja: $99.90 el kilo
  • Pescado para caldo Valley Food Fresh de 600 gramos: $59.00
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $134.00 el kilo

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Martes de frescura Walmart HOY
¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 23 de junio


Google Reviews