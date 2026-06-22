Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de junio y miércoles 24 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $49.80 el kilo

jitomate huaje/saladet: $21.80 el kilo

Naranja: $26.80 el kilo

Manzana roja en bolsa: $38.80 el kilo

Mango Paraíso: $15.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Papaya: $27.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Manzana Red Delicious: $38.80 el kilo

Pera D’Anjou: $39.80 el kilo

Calabaza Italiana / criolla: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Cilantro o acelga: $9.80 el manojo

Chile serrano: $36.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Col blanca: $19.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel: $15.90 los 100 gramos

Ajo a granel 100 gramos: $13.90

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $108.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo

Pollo entero: $35.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s en charola: $173.90

Bistec ranchero de res: $215.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo

Milanesa de cerdo fresca: $98.00 el kilo

Huevo blanco Precissimo 30 piezas: $57.90 el paquete

T-bone de res Rancho Don Francisco Selecto: $329.90 el kilo

Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco selecta: $269.90 el kilo

Diezmilla de res sin hueso Rancho Don Francisco selecta: $249.90 el kilo

Costilla de res para asar Rancho Don Francisco selecta: $138.90 el kilo

Toda la línea La Sanitaria: 3x2 (gratis en el tercero de igual o menor precio)

Filete de mojarra de granja: $99.90 el kilo

Pescado para caldo Valley Food Fresh de 600 gramos: $59.00

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

Camarón coctelero chico: $134.00 el kilo

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