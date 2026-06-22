Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 23 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Uva verde en clam: $69.00 el paquete
- Uva Cotton Candy: $99.00 el paquete
- Uva Candy Hearts: $99.00 el paquete
- Uva Candy Snaps!: $99.00 el paquete
- Jitomate saladet: $26.00 el kilo
- Piña miel: $26.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $20.00 el kilo
- Mora azul por charola de 170g: $59.00 el paquete
- Melón chino: $26.00 el kilo
- Pepino: $21.00 el kilo
- Pera de Anjou: $49.00 el kilo
- Manzana Granny Smith Marketside: $38.00 el paquete
- Mandarina clementina Marketside en bolsa: $55.00 el paquete
- Mango Ataulfo: $34.00 el kilo
- Jícama: $24.00 el kilo
- Sandía personal: $24.00 el kilo
- Coco de agua: $44.90 el kilo
- Limón sin semilla: $42.00 la malla
- Nopa limpio: $42.90 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Pizza mexicana: $90.00 la pieza
- Bollo mundial: $27.00 la pieza
- Sirloin de res Select: $335.00 el kilo
- Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
- Paquete de donas del mundial: $46.00 el paquete
- Berlinesas del mundial (cuatro piezas): $46.00 el paquete
- Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo
- Arrachera de res SuKarne marinada: $218.00 el paquete
- Muslo de pollo Just Bare crudo con hueso y piel de 540g: $54.00 el paquete
- Pechuga sin hueso en charola de aproximadamente 600g: $172.00 el kilo
- Filete de basa oriental blanco: $102.00 el kilo
- Fajita de pechuga natural: $152.00 el kilo
- Mojarra tilapia por charola: $102.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $140.00 el kilo
- Pechuga de pollo Jus Bare cruda deshuesada sin piel: $94.00 el paquete
- Alitas de pollo adobada: $89.00 el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $136.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $239.00 el kilo
Te puede interesar:
- Mundial 2026 puede detonar conductas agresivas, advierte experta de la UNAM
- ¿Qué es y cuándo es el solsticio de verano de 2026 en México?
- Familia del pato ‘Merlin’ registra ante IMPI nombre e imagen de viral mascota mundialista
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT
TE RECOMENDAMOS:
Destaca cooperación