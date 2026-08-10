SSPC desmiente representación de Lila Abed

Lila Abed, internacionalista, al hablar de la relación entre México y EU, en la Universidad Anáhuac, en octubre de 2024.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cerró la puerta a una eventual incorporación de Lila Abed como representante de la dependencia en la Embajada de México en Estados Unidos, luego de que versiones periodísticas atribuyeran a Omar García Harfuch una propuesta para enviarla a Washington.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución negó que la internacionalista forme parte de su estructura y descartó cualquier nombramiento futuro. “Lila Abed no se encuentra dada de alta como servidora pública de la SSPC, no ocupa ningún cargo o representación en esta dependencia y no ocupará ninguna posición dentro de la Secretaría”, puntualizó.

El Tip: Como delegada de la SSPC en Washington, Abed habría sido el canal directo de comunicación de México con agencias de EU de primer nivel como la DEA, FBI, ICE y DHS.

Las publicaciones que detonaron la aclaración aseguraron que Abed se encontraba en México para realizar trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como parte del proceso necesario para asumir una representación de Seguridad en la capital estadounidense.

El nombre de la internacionalista cobró relevancia además por los antecedentes incluidos en esas versiones. Abed dirigió el Instituto de México en el Woodrow Wilson Center y los reportes la identificaron como exsecretaria de Jesús Murillo Karam y ex candidata del PRI.

Otro elemento destacado por esas publicaciones fue su matrimonio con Andrew Lloyd, señalado como jefe de contratos de Salus Worldwide Solutions, compañía relacionada con el programa de autodeportación de la administración de Donald Trump.

Frente a esas versiones, Seguridad estableció que cualquier modificación en su estructura o en sus representaciones debe conocerse por conductos oficiales. El pronunciamiento descarta de manera expresa tanto una incorporación actual de Abed como una futura posición dentro de la Secretaría, sin detallar si existió alguna propuesta previa o contacto relacionado con una eventual representación diplomática.

La SSPC informa: pic.twitter.com/OhopVJqbOd — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 10, 2026

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