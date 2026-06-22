Calendario de registro Pensión Bienestar junio 2026: Fechas, horarios y documentos

Las y los adultos mayores que quieran formar parte de la Pensión Bienestar Adultos Mayores podrán realizar su registro a partir de esta semana, de acuerdo con la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Desde este lunes 22 de junio y hasta el domingo 28 de junio quienes quieran realizar el registro para recibir la Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años o más y la Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años deberán asistir al módulo de registro.

Los módulos del Bienestar pueden ser ubicados mediante la página de la Secretaría del Bienestar https://www.gob.mx/bienestar, dando clic en el banner de Registro Pensiones para el Bienestar; en donde deben dar clic en su entidad y municipio para conocer las ubicaciones.

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⚠️AVISO IMPORTANTE

En relación a un video que circula en YouTube, la Secretaría de Bienestar desmiente que solicite la actualización de datos de los derechohabientes de los Programas para el Bienestar



ℹ️Infórmate solo por nuestros canales oficiales y página web pic.twitter.com/Wi2kcfvUnL — Bienestar (@bienestarmx) June 19, 2026

Calendario de registro junio Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Adultos Mayores brinda un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales a las y los beneficiarios; mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda 3 mil 100 pesos bimestrales a las beneficiarias.

El registro para estos dos apoyos que forman parte de los Programas para el Bienestar se deberá realizar conforme el siguiente calendario:

Lunes 22 de junio: A,B, C

Martes 23 de junio: D, E, F, G, H

Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M

Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 27 de junio: Todas las letras

Domingo 28 de junio: Todas las letras

❤️ Registro #PensionesBienestar ❤️



Regístrate a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor del 22 al 28 de junio.



Te compartimos el calendario de registro para consultar los días en los que puedes acudir al #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio. pic.twitter.com/wek8lj8wf4 — Bienestar (@bienestarmx) June 22, 2026

Para realizar el registro se debe acudir a los módulos del Bienestar en unhorario de 10:00 a 16:00 horas con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: Puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto: Celular y de casa

Las y los adultos mayores que no puedan asistir a realizar el trámite de manera personal para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar pueden solicitar una visita domiciliaria mediante la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

⚠️ Infórmate por medios oficiales



El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud se lleva a cabo exclusivamente en los #MódulosBienestar



📲 Consulta la ubicación de tu módulo más cercano en el sitio web oficial: https://t.co/Q4DgW0oIlc pic.twitter.com/nbhBglC6TL — Bienestar (@bienestarmx) June 15, 2026

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