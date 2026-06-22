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Calendario de registro Pensión Bienestar junio 2026: Fechas, horarios y documentos

Se abre una nueva fecha de registro; estos son los documentos que necesitas y cómo puedes ubicar tu módulo más cercano

Calendario de registro Pensiones Bienestar
Calendario de registro Pensiones Bienestar Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Las y los adultos mayores que quieran formar parte de la Pensión Bienestar Adultos Mayores podrán realizar su registro a partir de esta semana, de acuerdo con la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Desde este lunes 22 de junio y hasta el domingo 28 de junio quienes quieran realizar el registro para recibir la Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años o más y la Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años deberán asistir al módulo de registro.

Los módulos del Bienestar pueden ser ubicados mediante la página de la Secretaría del Bienestar https://www.gob.mx/bienestar, dando clic en el banner de Registro Pensiones para el Bienestar; en donde deben dar clic en su entidad y municipio para conocer las ubicaciones.

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Calendario de registro junio Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Adultos Mayores brinda un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales a las y los beneficiarios; mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda 3 mil 100 pesos bimestrales a las beneficiarias.

El registro para estos dos apoyos que forman parte de los Programas para el Bienestar se deberá realizar conforme el siguiente calendario:

  • Lunes 22 de junio: A,B, C
  • Martes 23 de junio: D, E, F, G, H
  • Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M
  • Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 27 de junio: Todas las letras
  • Domingo 28 de junio: Todas las letras

Para realizar el registro se debe acudir a los módulos del Bienestar en unhorario de 10:00 a 16:00 horas con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: Puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto: Celular y de casa

Las y los adultos mayores que no puedan asistir a realizar el trámite de manera personal para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar pueden solicitar una visita domiciliaria mediante la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

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