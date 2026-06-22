Calendario de registro Pensión Bienestar junio 2026: Fechas, horarios y documentos

Las y los adultos mayores que quieran formar parte de la Pensión Bienestar Adultos Mayores podrán realizar su registro a partir de esta semana, de acuerdo con la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.
Desde este lunes 22 de junio y hasta el domingo 28 de junio quienes quieran realizar el registro para recibir la Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años o más y la Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años deberán asistir al módulo de registro.
Los módulos del Bienestar pueden ser ubicados mediante la página de la Secretaría del Bienestar https://www.gob.mx/bienestar, dando clic en el banner de Registro Pensiones para el Bienestar; en donde deben dar clic en su entidad y municipio para conocer las ubicaciones.
Calendario de registro junio Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar
La Pensión Adultos Mayores brinda un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales a las y los beneficiarios; mientras que la Pensión Mujeres Bienestar brinda 3 mil 100 pesos bimestrales a las beneficiarias.
El registro para estos dos apoyos que forman parte de los Programas para el Bienestar se deberá realizar conforme el siguiente calendario:
- Lunes 22 de junio: A,B, C
- Martes 23 de junio: D, E, F, G, H
- Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M
- Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 27 de junio: Todas las letras
- Domingo 28 de junio: Todas las letras
Para realizar el registro se debe acudir a los módulos del Bienestar en unhorario de 10:00 a 16:00 horas con los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
- CURP de impresión reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: Puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto: Celular y de casa
Las y los adultos mayores que no puedan asistir a realizar el trámite de manera personal para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar pueden solicitar una visita domiciliaria mediante la página oficial de la Secretaría del Bienestar.
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