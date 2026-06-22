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‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles' Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 23 y 24 de junio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 23 de junio

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass en malla: $24.50 el kilo
  • Mango Paraíso: $19.50 el kilo
  • Manzana Roja chica en bolsa: $32.50 el kilo
  • Plátano Chiapas: $12.50 el kilo
  • Apio: $19.50 el kilo
  • Betabel: $19.50 el kilo
  • Brócoli: $29.50 el kilo
  • Champiñón: $89.90 el kilo
  • Col blanca: $14.51 el kilo
  • Guayaba: $49.50 el kilo
  • Flor de Jamaica Chedraui en bolsa: $44.50 el paquete
  • Mamey: $26.90 el kilo
  • Manzana Ambrosia: $59.90 el kilo
  • Manzana Beaburn: $54.90 el kilo
  • Melón amarillo: $34.90el kilo
  • Naranja Paramount: $34.50 el kilo
  • Uva negra sin semilla: $59.90 el kilo
  • Jitomate saladet: $26.90 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

  • Filete de Tilapia: $98.00 el kilo
  • Filete de pescado Sierra Madre Natural: $110.00 el paquete
  • Milanesa de cerdo: $109.00 el kilo
  • Costilla de cerdo: $144.00 el kilo
  • Alitas Marinadas congeladas de pollo: $69.90 el kilo
  • Medallón de pechuga: $159.00 el kilo
  • Molida de res: $129.00 el kilo
  • Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
  • Milanesa de pollo: $198.00 el kilo
  • Pechuga Corte americano de pollo: $84.90 el kilo
  • Pierna y muslo americano fresco de pollo: $29.90 el kilo
  • Molida fina de res 95-5: $249.00 el kilo
  • Bistec pulpa blanca de res: $228.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo natural: $128.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada: $123.00 el kilo
  • Pollo enterado: $36.00 el kilo
  • Pulpa de cerdo: $124.00 el kilo
  • Molida de pierna de cerdo: $136.00 el kilo
  • Milanesa pulpa negra de res: $257.00 el kilo
  • Bistec pulpa negra de res: $259.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.90 el kilo
  • Filete basa blanco: $99.00 el kilo
  • Tocino rebanado de cerdo: $185.00 el kilo
  • Filete de salmón Pacífico: $439.00 el kilo

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