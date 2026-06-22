‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de junio

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 23 y 24 de junio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

Frutas y verduras

Aguacate Hass en malla: $24.50 el kilo

Mango Paraíso: $19.50 el kilo

Manzana Roja chica en bolsa: $32.50 el kilo

Plátano Chiapas: $12.50 el kilo

Apio: $19.50 el kilo

Betabel: $19.50 el kilo

Brócoli: $29.50 el kilo

Champiñón: $89.90 el kilo

Col blanca: $14.51 el kilo

Guayaba: $49.50 el kilo

Flor de Jamaica Chedraui en bolsa: $44.50 el paquete

Mamey: $26.90 el kilo

Manzana Ambrosia: $59.90 el kilo

Manzana Beaburn: $54.90 el kilo

Melón amarillo: $34.90el kilo

Naranja Paramount: $34.50 el kilo

Uva negra sin semilla: $59.90 el kilo

Jitomate saladet: $26.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Filete de Tilapia: $98.00 el kilo

Filete de pescado Sierra Madre Natural: $110.00 el paquete

Milanesa de cerdo: $109.00 el kilo

Costilla de cerdo: $144.00 el kilo

Alitas Marinadas congeladas de pollo: $69.90 el kilo

Medallón de pechuga: $159.00 el kilo

Molida de res: $129.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo

Milanesa de pollo: $198.00 el kilo

Pechuga Corte americano de pollo: $84.90 el kilo

Pierna y muslo americano fresco de pollo: $29.90 el kilo

Molida fina de res 95-5: $249.00 el kilo

Bistec pulpa blanca de res: $228.00 el kilo

Chuleta de cerdo natural: $128.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $123.00 el kilo

Pollo enterado: $36.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $124.00 el kilo

Molida de pierna de cerdo: $136.00 el kilo

Milanesa pulpa negra de res: $257.00 el kilo

Bistec pulpa negra de res: $259.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.90 el kilo

Filete basa blanco: $99.00 el kilo

Tocino rebanado de cerdo: $185.00 el kilo

Filete de salmón Pacífico: $439.00 el kilo

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LMCT