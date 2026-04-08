› Más víctimas por sueros

Y en seguimiento a lo anotado la víspera en este espacio en torno a los llamados “sueros vitaminados”, resulta que desafortunadamente el número de fallecidos ya subió a ocho. Además, el asunto llegó a la conferencia mañanera, en la que el secretario de Salud, David Kershenobich, dio cuenta de que le da seguimiento. El funcionario refirió que de los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en las víctimas se detectó evidencia de lo que podría ser algún tipo de contaminación bacteriana. Lo anterior porque, precisó, dichos estudios reportaron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular, fenómenos que se asocian a sepsis. “Se está analizando qué tenían esos sueros, porque no nada más fueron mezclas de vitaminas, sino de algunas otras sustancias, e incluso en algunos casos se anunciaron como células madre, que obviamente no van a servir”, señaló. Por supuesto advirtió sobre el cuidado que se debe tener ante este tipo de tratamientos que, reconoció, se aplican desafortunadamente en muchos sitios. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Se reúne con senadores Perfilan ratificación de Velasco como canciller