¿Qué es la ‘Ley Trasciende’? Todo sobre la iniciativa para legalizar la eutanasia en México

El derecho a decidir sobre el final de la vida ha vuelto al centro del debate público en México bajo el nombre de ‘Ley Trasciende’. Esta iniciativa, impulsada por la activista Samara Martínez, busca transformar la visión de la medicina y el derecho penal para permitir el acceso a este derecho.

Tras ser enviada al Congreso a finales de 2025, la propuesta ha movilizado a organizaciones civiles, figuras políticas y a un amplio sector del gremio médico que considera la muerte digna como una extensión del derecho a la salud.

Mientras la discusión legislativa sigue pendiente, la sociedad civil se organiza para dar voz a los pacientes y sus familias.

La ley presenta apoyo y respaldo por el gremio médico ı Foto: Redes sociales

¿Qué es la ‘Ley Trasciende’?

Se trata de una ambiciosa iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Su objetivo fundamental es establecer un marco legal que garantice que cualquier persona que enfrente una enfermedad terminal, irreversible o que le provoque un sufrimiento físico o psicológico incompatible con su dignidad, pueda solicitar asistencia médica profesional para morir.

La propuesta pone especial énfasis en la libertad del individuo, asegurando que el proceso sea voluntario, informado y realizado bajo estrictos protocolos de seguridad médica.

Diferencia con la Ley de Voluntad Anticipada

Es común confundir estos términos, pero representan acciones muy distintas. Aunque en varios estados de la República, como la CDMX, ya existe la Ley de Voluntad Anticipada, esta tiene alcances limitados comparada con la ‘Ley Trasciende’:

Voluntad Anticipada: Consiste en la “ortotanasia”, es decir, permite que un paciente rechace tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen su vida de forma artificial (dejar morir).

Ley Trasciende (Eutanasia): Propone la eutanasia activa, donde el personal médico, a petición directa del paciente, administra una sustancia o facilita los medios necesarios para terminar con la vida de forma directa, rápida y sin dolor.

Foro en la CDMX

Para fortalecer la iniciativa, Samara Martínez y las organizaciones Práctica Laboratorio para la Democracia y la coalición Muerte Digna Ya, han convocado a un foro abierto este jueves 16 de abril de 2026.

Horario: 7:00 p.m.

Lugar: Gobernador José Guadalupe Covarrubias 57-20, Col. San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.

En este encuentro se escucharán historias de vida para sensibilizar a la sociedad civil y dialogar directamente con representantes políticos para consolidar el apoyo a la reforma.

Entre los ponentes destacan el senador Emmanuel Reyes Carmona y la diputada Patricia Mercado.

Uno de los pilares más sólidos de la ‘Ley Trasciende’ es el posicionamiento reciente de más de 2 mil profesionales de la salud, quienes han expresado su respaldo para despenalizar la eutanasia. Este respaldo resulta clave para la discusión que el Senado sostendrá en los próximos meses.