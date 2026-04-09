› Agarrón michoacano

Y hablando de agarrones legislativos, nos cuentan que ayer durante la discusión del Plan B tuvo lugar uno entre michoacanos: el morenista Leonel Godoy y el panista Germán Martínez se dieron con todo. Y es que el calor del debate subió cuando Godoy lanzó una puya contra la oposición: “Ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. En respuesta desde su curul, el legislador albiazul lanzó: “A nosotros no nos embona nada. No nos embona ni en la cajuela de un coche un medio hermano acusado de delincuencia organizada, narcopolíticos”, en referencia a cuando Julio César Godoy, hermano de Leonel, quien fue metido así a la Cámara de Diputados para resguardarlo de una posible aprehensión en 2010. “De eso quiere hablar Michoacán, denle paz a Michoacán, hablen de la delincuencia organizada, de eso es lo que queremos hablar”, completó Germán a gritos y entre aplausos de sus compañeros de bancada. El guinda señaló que podrían hablar de cualquier familiar mío, pero de mí no hay nada que haga sentirme avergonzado, no encontrarán nada, nunca”. Así de caldeados estaban los ánimos.