› Rescate y sobrevivencia admirables

El rescate que se consiguió ayer en la mina de Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, de Francisco Zapata Nájera, por parte de integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano está dando la vuelta al mundo. “Yo no perdí la fe, yo no perdí la fe”, dijo el trabajador de 42 años a los buzos de las Fuerzas Armadas cuando lo encontraron ayer en el espacio en el que llevaba más de 300 horas esperando su destino. Hallarlo con vida en el sitio que sufrió un derrumbe y luego se inundó, representó también un gran impulso para los rescatistas que batallan contra reloj para sacar a todos los mineros atrapados, pues saben que se considera algo excepcional el que una persona sobreviva más de 72 horas cuando el aire y el agua son limitados. La Presidenta Claudia Sheinbaum ayer destacó, como era de esperarse, este gran suceso. “La fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”. Enhorabuena.