› Sin pausas en la SRE

Y ya vimos que en la diplomacia no hay tiempos muertos. Apenas un par de horas después de ser ratificado en el Senado de la República, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, levantó el teléfono para hablar con algunos de sus homólogos latinoamericanos. A su par de Uruguay le reiteró el respaldo mexicano a la presidencia pro tempore de ese país en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC; con el de Guatemala se renovaron votos de buenos vecinos y socios estratégicos y con el representante brasileño ya acordó, incluso en el ánimo festivo y futbolero, una reunión para preparar la cumbre que sostendrán la Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en verano próximo. La agenda de los primeros acercamientos del canciller Velasco se aderezó con la felicitación que le dio el embajador estadounidense, Ronald Johnson, con quien, nos dicen, podría estar teniendo un intercambio intenso de mensajes, que ojalá la mayoría sean para bien.