Crecimiento económico y soberanía, las prioridades

EN SU PRIMER mensaje como canciller de México, Roberto Velasco Álvarez se dirigió al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a integrantes del Servicio Exterior Mexicano con un discurso enfocado en la responsabilidad institucional, el contexto global y las prioridades de su gestión.

Además, agradeció el respaldo recibido tras su ratificación en el Senado y reconoció la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que asumió el cargo en un momento de transformación profunda del orden internacional, escenario que, afirmó, abre tanto desafíos como oportunidades para el país.

“No tememos el cambio; vemos en él la posibilidad de hacer crecer y prosperar a México”, sostuvo, al tiempo que convocó al cuerpo diplomático a participar en esa etapa con disciplina y sentido de Estado.

81 votos a favor recibió el canciller el miércoles en el Senado

Como prioridad, estableció que la política exterior funcionaría como herramienta directa para el desarrollo nacional. Bajo esa premisa, delineó objetivos concretos: defensa de la soberanía, impulso al crecimiento económico de nuestro país, atracción de inversiones y protección consular de mexicanos en el extranjero.

Velasco destacó el papel histórico de México en la construcción de normas e instituciones internacionales y aseguró que el país participará activamente en la redefinición del sistema global. Señaló que la política exterior deberá contribuir a consolidar una nación más justa, próspera y democrática, con base en la cooperación y el multilateralismo.

En el ámbito regional, destacó el papel del T-MEC como motor económico y planteó mantener la cooperación en seguridad sin subordinación. “Nuestro método será la construcción de alianzas desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación”, sostuvo el canciller.

También anunció la creación de un grupo consultivo integrado por embajadores de carrera retirados para reforzar el análisis estratégico de la política exterior mexicana. La iniciativa contempló fortalecer la memoria institucional y mejorar la planeación de largo plazo de la Cancillería.

El canciller precisó que la coordinación del equipo recaería en el embajador Juan José Gómez Camacho, actualmente profesor en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.