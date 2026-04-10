En sólo 12 horas avalan 19 congresos el Plan B

Tabasco abrió el camino de madrugada con 29 votos a favor y uno en contra

El Plan B de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo la aprobación de 19 congresos estatales —el mínimo que exige el artículo 135 constitucional para convertirse en ley— en apenas 12 horas desde que la Cámara de Diputados lo avaló en las primeras horas del jueves.

La reforma queda lista para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), trámite que le dará vigencia como norma constitucional.

Tabasco abrió el camino de madrugada con 29 votos a favor y uno en contra. Enseguida se sumaron Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz, que selló el mínimo de entidades a las 14:30 horas con 39 votos a favor y cuatro en contra, dos minutos antes de cumplirse las 12 horas. Más tarde, también se avaló en los congresos de Tamaulipas e Hidalgo.

La reforma modifica los artículos 115 y 116 de la Constitución y adiciona un párrafo al 134. Limita a 15 las regidurías municipales, fija un tope del 0.70 por ciento del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales y establece que los salarios de consejeros y magistrados electorales, con excepción de los de la Sala Superior, no podrán superar el de la Presidenta de la República.

La mayoría de las ratificaciones corrieron por cuenta de Morena, PT y PVEM. En Oaxaca, donde se aprobó por unanimidad, la presidenta de la mesa directiva, Eva Diego Cruz, afirmó que la iniciativa “representa un acto de coherencia política orientado a fortalecer la confianza ciudadana en el ejercicio del poder, al consolidar la austeridad republicana, reducir privilegios y promover instituciones más eficientes”.

En Sonora, PAN y PRI calificaron la enmienda de “descafeinada” y reclamaron la ausencia de mecanismos para incluir a la juventud. En Puebla la sesión extraordinaria no superó los 10 minutos: sin discusión alguna, el dictamen obtuvo 34 votos a favor y seis en contra.

La minuta deberá ser armonizada por los congresos locales a más tardar el 30 de mayo próximo.

AUSTERIDAD. En la Cámara de Diputados, la bancada de Movimiento Ciudadano justificó su voto a favor de la enmienda, al tratarse de una reforma administrativa que reduce el costo de los órganos legislativos, al tiempo que reiteró su rechazo a las iniciativas electorales de Morena, a las que acusó de buscar “tumbar la escalera con la que llegaron al poder”.

Aclaró que respaldar recortes al gasto legislativo no contradice su oposición a la reforma electoral morenista, pues se trata de medidas de distinta naturaleza.

“¿Quién se puede oponer a que cuesten menos los congresos, a que cuesten menos los cabildos, a que cueste menos el Senado de la República? Por eso lo votamos a favor”, sostuvo.

El partido recordó que el 11 de marzo votó en contra de la enmienda y que el 26 de marzo su bancada en el Senado rechazó “el intento de Morena de desvirtuar la revocación de mandato”.

Aprovechó el posicionamiento para insistir en su propia agenda legislativa: “Desde la bancada naranja no dejaremos de insistir en la necesidad de discutir la iniciativa de reforma electoral integral que presentó Movimiento Ciudadano para tener más democracia y menos gasto. (MC se presentó como) la única fuerza política que se ha tomado en serio la reforma electoral”.