› Golpes, codazos… otra vez en Congreso capitalino

Pobre Congreso capitalino, cuando no son los legisladores que pierden la compostura durante la sesión, ahora son manifestantes. Y es que ayer la sesión legislativa fue interrumpida por integrantes de la Asamblea de Barrios que no pudieron ser contenidos y se “colaron” al pleno luego de quebrar ventanales, golpear al personal de seguridad y protagonizar jaloneos, para exigir mejores condiciones de vivienda. Tras horas de protestas y en medio de la trifulca las y los diputados locales se fueron a receso, eso sí, sin poder salir del edificio, donde el termómetro seguía al rojo vivo. “Vamos a tomar un receso hasta que haya condiciones, tenemos la filtración de una manifestación. Les pido, por favor, no salgan. Estamos tomando las medidas necesarias”, dijo el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma. Tras el altercado, tres manifestantes —los que entraron— permanecieron en resguardo dentro del recinto, para luego ser liberados, otros, los que armaron el zafarrancho afuera y ocasionaron destrozos en la puerta principal, tuvieron que aguantar la repelida con químico extintor, y dos guardias de seguridad resultaron con heridas. Los ánimos finalmente se apaciguaron, después de que los inconformes se trasladaron al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde les prometieron abrir una mesa de diálogo. Uf.