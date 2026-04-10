› No habrá AcaMoto 2026

La buena nueva en Acapulco, nos dicen, es que autoridades locales sí escucharon el llamado de la población acapulqueña y de las cámaras empresariales de ese puerto, para que no se lleve a cabo el AcaMoto2026, una concentración de motociclistas que no tiene permisos, pero que sí registra antecedentes de riesgos como inseguridad y, sobre todo, pérdida de vidas humanas debido a accidentes. Resulta que ayer, Federico Argumedo Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Acapulco, informó que no ha recibido la solicitud formal para la cuestionada rodada masiva, pero que de recibirla, no la autorizarán debido al peligro que representa: “La prioridad del gobierno municipal es garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de la población”. Nos hacen ver que la decisión del gobierno municipal, a cargo de Abelina López, para no permitir eventos que fomenten el desorden y la violencia como el AcaMoto, fue bien recibida por el sector empresarial, y el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado, quien aseguró que cuenta con todo su respaldo en la decisión. Qué tal.