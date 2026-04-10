› Operación cicatriz… en el CIDE

Reportan desde el ámbito académico que tras casi tres meses del escándalo que se vivió en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) —donde el exdirector José Antonio Romero Tellaeche se atrincheró para desafiar su destitución, aun en medio de las acusaciones que pesaron en su contra—, parece que las cosas comienzan a componerse, incluso con señales de un liderazgo más apegado al diálogo —eso comentan— de la mano de la nueva titular, Lucero Ibarra. Para muestra de ello, nadie dejó de registrar ayer la primera visita de la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, después de semanas de conflicto. Dicen que aunque la funcionaria llegó a las oficinas del CIDE en Santa Fe para participar en un seminario, llevaba consigo el propósito de dar más certezas sobre un nuevo pacto entre la comunidad científica y las autoridades federales, ya que ratificó el papel de la institución en la generación del pensamiento crítico y hasta anunció la creación de 200 nuevas plazas para los centros de investigación en todo el país. Ahí el dato.