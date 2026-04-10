Velasco activa diálogo regional: conversa con Cuba, Costa Rica, Brasil y la OEA

El canciller de México, Roberto Velasco, sostuvo una serie de llamadas telefónicas con representantes de Cuba, Costa Rica, Brasil y la Organización de los Estados Americanos (OEA), con las que marcó el inicio de una agenda internacional enfocada en cooperación, diálogo regional y fortalecimiento de vínculos históricos.

Desde La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, coincidió con el funcionario mexicano en resaltar la cercanía entre ambas naciones.

El intercambio giró en torno a “la entrañable amistad que une a sus pueblos” y reafirmó “la voluntad y convicción de seguir fortaleciendo estos lazos profundos”, con base en la solidaridad que ha definido la relación bilateral de ambos países durante décadas.

Este jueves, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una conversación telefónica con su homólogo, Bruno Rodríguez (@BrunoRguezP), del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (@CubaMINREX).



Durante el diálogo, ambos destacaron la entrañable amistad que une a sus… pic.twitter.com/1a9h4B4ihB — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 10, 2026

Por otra parte, la comunicación con Costa Rica abrió un frente de colaboración más amplio. El canciller Arnoldo André Tinoco dialogó con Velasco sobre nuevas rutas de entendimiento.

Ambos plantearon “explorar vías para fortalecer la amistad entre nuestras naciones” e “impulsar áreas de colaboración económica, social y cultural”, lo que reflejó el interés compartido por ampliar la cooperación en distintos sectores.

En conversación telefónica entre el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) con su contraparte costarricense (@CRcancilleria), Arnoldo André Tinoco, los cancilleres convinieron explorar vías para fortalecer la amistad entre nuestras naciones e impulsar áreas de colaboración… pic.twitter.com/Omag4eSTyX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 10, 2026

En el plano multilateral, el canciller sostuvo una llamada con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, donde abordaron la situación regional y los temas prioritarios para México dentro del organismo hemisférico.

Velasco reiteró la disposición de “mantener una relación de respeto, diálogo y cooperación con la OEA”, postura que delineó su visión frente a uno de los principales espacios de interlocución en el continente.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con el secretario general de la @OEA_oficial, Albert Ramdin (@SG_OEA_OAS), con quien intercambió puntos sobre la dinámica regional y las agendas prioritarias de México en este organismo de las… pic.twitter.com/0YlkgbDz0s — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 10, 2026

Previo a estas llamadas, el canciller mexicano sostuvo el miércoles por la noche su primera llamada de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, quien tomó la iniciativa del acercamiento. Durante el intercambio, ambos destacaron la “excelente relación” y los “fuertes lazos” entre México y el país sudamericano.

Este miércoles, el secretario Roberto Velasco sostuvo su primera llamada de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil (@ItamaratyGovBr), Mauro Vieira, con quien dialogó sobre la excelente relación y los fuertes lazos que tiene México con el país hermano… https://t.co/bd4pVBmnqS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

Ambos cancilleres acordaron reunirse en territorio brasileño como antesala de un próximo encuentro entre los presidentes de ambas naciones. Además, evocaron otro punto de conexión compartido: “la fiesta que vivimos en los mundiales y el gran cariño al futbol entre nuestros aficionados”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL