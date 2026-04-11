› Explotó la ombudsperson

Ya varios políticos y funcionarios del oficialismo han expuesto de distintas maneras y estilos su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDE) de la ONU, pero la reacción que más llamó la atención, dicen, fue la de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien desde el puerto de Acapulco explotó contra el CDE y, comentan, hasta hizo declaraciones que no necesariamente son favorables para la gestión de las desapariciones por parte de la 4T: “¡Por favor! Vienen a tratar de socavar los míseros o muchos avances que se han logrado en este país”, dijo la ombdusperson, cuentan, bastante exaltada. También acusó al CDE de estar cooptado por cuestiones ideológicas. “Antes no hacía nada porque está conformado por los gobiernos de los países que controlan la derecha internacional”. Y también se hizo un poco la mártir, al asegurar que el cargo por el que fue reelecta hasta el 2029 es muy incómodo porque ella ha sido objeto de ataques: “Hemos hecho muchas cosas que desafortunadamente los medios chayoteros que controlan los poderes fácticos no dicen”. ¡Qué tal!