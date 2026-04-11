› Sí preocupa la corrupción, dice

Dicen que más de uno levantó las cejas en Morena contra su compañera de partido Patricia Armendáriz, pues resulta que la también diputada expresó que sí preocupa al interior de ese instituto político la percepción ciudadana de que hay más corrupción que antes. Tales declaraciones de Armendáriz que, nos comentan, molestó a algunos, las emitió en un podcast de un reconocido creador de contenidos sobre el tema de la corrupción en la era de la Cuarta Transformación. “Creo que no merecemos, los funcionarios públicos de Morena, estar dignamente en un lugar a donde dicen que la corrupción está peor que antes”, aseveró la legisladora por Chiapas. Y aunque reconoció que jamás ha hecho un estudio sobre lo anterior, la diputada morenista aseguró que el tema es “un punto que hay que poner sobre la mesa”. Uf.