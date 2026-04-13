Esta es la lista de leches saborizadas que realmente no son leche, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este lunes que realizaron un estudio de calidad a las leches saborizadas que se comercializan principalmente para el consumo de menores de edad.

En total se realizó el estudio en 32 productos que fue publicado en la Revista del Consumidor de abril, y este artículo contiene el análisis del tipo de grasa, aporte nutrimental, azúcares y contenido energético de estos.

De acuerdo con la Profeco, entre los resultados se encontró que algunos de estos productos “se comercializan como leche saborizada pese a contener grasa vegetal”, así como que algunas marcas contienen más azúcares de los que están declarados en sus etiquetados.

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Leches de sabores analizadas por la Profeco ı Foto: Captura de pantalla

Lista de leches saborizadas que no son leches

La publicación de la Profeco sobre las leches saborizadas señala que estas tienen un gran auge debido a que estos se encuentran envasados listos para beber, lo que los facilita bastante para llevar a todos lados y consumirlos en cualquier espacio.

Además del sabor, este alimento aporta proteínas, magnesio, potasio, calcio y fósforo, minerales esenciales para el desarrollo del cuerpo humano. Se estima que el mercado de leche saborizada en México crecerá a una tasa anual compuesta del 8.6 por ciento entre 2026 y 2035 Profeco



Apunta que la NOM-155-SCFI-2012 establece que las leches saborizadas se clasifican conforme el tipo de grasa y métodos de procesamiento que tiene, y que en su denominación se debe informar si pasó por algún proceso primario y secundario.

El análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco de las leches saborizadas se realizó con la finalidad de verificar que se cumple con la normativa y que se cuenta con los aportes nutrimentales.

Publicación de la Profeco sobre leches saborizadas ı Foto: Revista del Consumidor de abril 2026

Del total de los 32 productos analizados 4 fueron de sabor fresa, 5 deslactosados con sabor a fresa, 3 sabor a vainilla, 8 deslactosados sabor a vainilla, 5 sabor a chocolate y 7 deslactosados sabor a chocolate.

Las leches analizadas por la Profeco que contienen grasa vegetal fueron seis:

Leche de fresa Vaca Blanca Leche deslactosada sabor fresa Geat Value Leche sabor vainilla Vaca Blanca Leche deslactosada sabor vainilla Great Value Leche sabor chocolate Vaca Blanca Leche deslactosada sabor chocolate Great Value

Leches de sabores analizadas por la Profeco ı Foto: Captura de pantalla

Además de esto, seis productos contienen más azúcares de los que se encuentran declarados en su información:

Kellogg’s All Bran deslactosada sabor vainilla Kellogg’s Choco Krispis sabor chocolate Kellogg’s Zucaritas sabor vainilla Vaca Blanca sabor fresa Vaca Blanca sabor vainilla Vaca Blanca sabor chocolate

Mientras que la descripción de la leche Nestlé Nesquik está incompleta, pues “debería incluir la frase ‘Con cocoa’ en su denominación y con el mismo tipo y tamaño de letra” de acuerdo con la Profeco.

Leches de sabores analizadas por la Profeco ı Foto: Captura de pantalla

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