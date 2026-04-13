Gobierno de Sheinbaum prepara respuesta a informe de la ONU sobre desapariciones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que varias dependencias federales preparan la respuesta al informe del Comité de la ONU sobre desapariciones.

El Gobierno de México conformó un grupo integrado por distintas secretarías de Estado para presentar una réplica al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual advirtió sobre una crisis en el país y sugirió llevar el asunto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El equipo está conformado por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aspecto de una manifestación para exigir localización de desaparecidos en México. ı Foto: Cuartoscuro

Al detallar la integración de este grupo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que también solicitó la colaboración del coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar.

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Explicó que el objetivo es revisar el informe, presentar los argumentos del Estado mexicano y exponer las acciones emprendidas para atender el delito de desaparición forzada.

“Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos. Vamos a tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México, que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el alto comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos“, explicó la presidenta.

El objetivo, abundó la mandataria, es informar a los representantes de Naciones Unidas “lo que se está haciendo en el tema de desaparecidos, cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para poder garantizar la atención integral, la justicia y la verdad en todos los casos”.

En el mismo sentido, adelantó que en los próximos días sostendrá una reunión con el alto comisionado de la ONU en México.

Finalmente, la presidenta subrayó que el rechazo al informe no implica una ruptura del diálogo con la instancia internacional.

“Nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas”, declaró.

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