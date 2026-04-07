Sheinbaum: Informe de desapariciones sólo busca criticar a Gobierno de México y llevar posición sin cabida

El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada busca criticar al gobierno de México y llevar ante la asamblea de las Naciones Unidas una situación sin cabida, acusó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por segundo día consecutivo, Claudia Sheinbaum expresó su rechazo al informe emitido por el organismo, en el cual se asegura que aún ocurren desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, razón por la que se ha solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas que este caso sea remitido con urgencia ante la Asamblea General.

Claudia Sheinbaum reiteró la crítica a que las conclusiones del informe se basaron únicamente en datos de 2009 a 2017 y enn cuatro estados de la república, pero se dejaron fuera los trabajos que se han hecho en años recientes para combatir las desapariciones y encontrar a las personas que siguen sin ser localizadas.

“Cuando lo uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación que es criticar al gobierno de México, esencialmente. Y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas, que nosotros consideramos que dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida. Y la manera en que estructuran el informe, pues tiene muchas debilidades”, consideró Claudia Sheinbaum este martes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum cuestionó que el informe no valorara las reuniones que ahora se tienen con los colectivos, el aumento de recursos a las comisiones de búsqueda, entre otras acciones.

A raíz de esto, Claudia Sheinbaum señaló que la valoración que hizo su gobierno respecto al informe no responde a intereses políticos, sino a técnicos.

“No hay un reconocimiento de nada de eso, por parte de lo que ha estado haciendo el Gobierno de México, ¡Ah! pero sí hay una calificación y una orientación de pedir que se lleve a la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, por lo menos son dudas que dejamos ahí para que todo el mundo las analice. Y el análisis que se hace del documento desde el primer borrador a este documento no es un análisis político, es un análisis técnico”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum negó que el Estado se encuentre rebasado por la situación.

“No, no está rebasado el Estado. El Estado mexicano existe y no está rebasado y se actúa en un fenómeno, una situación de delitos que se presentaron además a partir de la guerra contra el narco y el fortalecimiento de ciertos grupos delictivos de aquella en aquella época que cometen este tipo delitos y otros delitos vinculados con eh la desaparición que no todos son de delincuencia organizada, no todos”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

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FGR