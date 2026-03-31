Sí hay búsqueda de desaparecidos: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las tareas de búsqueda de personas desaparecidas sí se realizan en campo, luego de que los familiares de personas extraviadas acusaron lo contrario.

En el marco del partido entre la Selección Mexicana y Portugal de este fin de semana, colectivos de buscadores de personas realizaron protestas en inmediaciones del Estadio Banorte, en donde una de las principales quejas fue que los recientes informes presentados por el Gobierno federal respecto a este fenómeno criminal no contemplan el rastreo de osamentas en el territorio nacional.

En respuesta, aseguró que estas tareas sí se realizan, pero no fueron expuestas el pasado viernes. Además, enfatizó que existe un acompañamiento a los colectivos desde las comisiones estatales y con la Comisión Nacional de Búsqueda.

31 mil personas han sido localizadas en lo que va de la actual administración

“Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo. Se acompaña a los colectivos desde las comisiones estatales, porque no todo lo atiende la Comisión Nacional de Búsqueda. Y también la Comisión Nacional de Búsqueda hace búsquedas en campo”, dijo.

Además, comentó que la información expuesta en la pasada conferencia mañanera correspondió a cómo se encontraron los registros de desaparecidos y el trabajo que se ha realizado al momento en que ella asumió el cargo como Presidenta.

“Gracias a este trabajo, que se ha hecho, de cruce de información, podemos encontrar que están bien y poderlos poner en contacto con su familia, si así lo desea la persona, porque hay casos en donde no quieren ser… No quieren encontrarse con sus familias. Entonces, nuestra obligación es seguir buscando, nunca hemos negado nuestro trabajo y la obligación del Estado y del Gobierno en este sentido. Lo que presentamos el viernes es cómo están los registros y lo que hemos encontrado en ellos, que son hechos y cualquiera los puede revisar, es totalmente transparente ese trabajo que hemos venido haciendo y cualquiera puede revisar estos casos”, puntualizó.