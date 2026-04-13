› Oootra de “generadores de contenido”

Autoridades de El Cuyo, en Yucatán, acaban de anunciar que ahora quien busque conocer los sitios a los que llegan cada año miles de flamencos tendrán que sujetarse a lo establecido en un nuevo reglamento. Ahora, los visitantes tendrán que hacerse acompañar de forma obligatoria por guías que, se ha informado, les deberán dar indicaciones para evitar que alteren a los animales. ¿Y a qué se debe que en este pequeño puerto se tome una decisión semejante a la tomada antes por el municipio de Celestún? Bueno, pues a que una joven generadora de contenido que se hace llamar Elisa la Yuca fue señalada recientemente por irrumpir en Sisal, en la zona donde anidan estas aves y alterarlas con música a alto volumen. Y todo con tal de grabar un video para tratar de obtener likes en plataformas de redes sociales. “Se despertaron y vean cuántos son y siguen saliendo más, como una plaga de flamencos, vean, se están yendo todos”, se le ve decir en el mismo. Vaya problema el que provocan algunos influencers con tal de monetizar.