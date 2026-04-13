PRI alerta por uso indebido de Afores

EL COORDINADOR del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que el Gobierno federal enfrenta una crisis financiera y pretende resolverla mediante reformas que, advirtió, ponen en riesgo el ahorro de los trabajadores, particularmente del uso de recursos de las Afores para proyectos de infraestructura.

El legislador afirmó que las recientes modificaciones impulsadas por Morena en materia de infraestructura no son aisladas, sino que responden a una estrategia derivada de la falta de recursos públicos, la caída en la inversión y el bajo crecimiento económico: “El Gobierno no tiene dinero, no tiene inversión pública suficiente y eso está afectando gravemente el crecimiento económico. Por ello, Morena busca recursos, sin importar las consecuencias”.

Moreira Valdez detalló que, entre los cambios aprobados, se encuentra la concentración de la obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la posibilidad de licitar proyectos sin contar con suficiencia presupuestal y el aumento en el uso de recursos de las Afores.

A su juicio, estas medidas buscan centralizar el poder y reducir los controles institucionales: “Se trata de un conjunto de cambios que se complementan y que tienen como finalidad avanzar hacia un modelo donde el gobierno decida todo”.

Al respecto, el economista, Mario Alberto di Constanzo, alertó sobre los riesgos de permitir que hasta el 30 por ciento de los fondos de retiro se inviertan en proyectos gubernamentales y explicó: “Antes, entre 8 y 9 por ciento de estos recursos se destinaban a inversiones rigurosamente evaluadas. Hoy se abre la puerta a que una proporción mucho mayor de financiamiento de proyectos del gobierno, poniendo en riesgo el ahorro”.

Di Costanzo Armenta agregó que actualmente el 52 por ciento de los recursos de las Afores, equivalentes a 8.6 billones de pesos, ya se utilizan para financiar deuda gubernamental, lo que refleja presiones crecientes sobre las finanzas públicas.