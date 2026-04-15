Diputados de Morena presentan ‘Ley Anti-Sergio Mayer’ para frenar licencias por entretenimiento

En medio de la polémica por la participación del diputado Sergio Mayer en un reality show, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para impedir que integrantes de la Cámara de Diputados soliciten licencia con fines recreativos o de entretenimiento, al considerar que estas actividades desvirtúan la función pública.

La propuesta, promovida por las diputadas Herminia López y Gloria Sánchez López, así como por el legislador Emilio Ramón Ramírez Guzmán, plantea modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer con precisión en qué casos procede una licencia.

De acuerdo con el proyecto, los diputados podrán separarse temporalmente del cargo por causas justificadas como enfermedad, asumir otro empleo público, contender por un puesto de elección popular, atender procesos judiciales o desempeñar funciones partidistas.

“No es venganza en contra de nadie; se hizo por congruencia hacia el pueblo de México, para honrar y no faltarles a quienes creen y a quienes nosotros representamos. Es una deuda que tenemos con las mexicanas y los mexicanos, porque nos debemos a ellos. Los ciudadanos nos entregaron uno de los honores más grandes en este país: el ser legisladores, y ese papel debemos desarrollarlo con responsabilidad, trabajando arduamente y siempre anteponiendo los intereses del pueblo de México sobre los intereses individuales”, explicó la diputada.

🗳️📌 DIPUTADOS DE MORENA PRESENTAN LA "LEY ANTI-SERGIO MAYER"



Un grupo de Diputados de Morena presentaron una iniciativa para impedir que las licencias en la Cámara se usen con fines recreativos o de entretenimiento.



La propuesta surge tras la licencia de Sergio Mayer para… pic.twitter.com/8yxgoXq7FS — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 15, 2026

Sin embargo, introduce una restricción clave: negar la licencia cuando se trate de actividades recreativas o vinculadas al entretenimiento.

El debate surgió tras la decisión de Sergio Mayer de solicitar licencia para integrarse al reality show La Casa de los Famosos, lo que generó críticas dentro y fuera de Morena. En redes sociales, la iniciativa ya ha sido apodada como “Ley Anti Sergio Mayer”.

Durante la presentación, el diputado suplente de Mayer, Luis Morales Flores respaldó la reforma y subrayó la necesidad de preservar la seriedad del Poder Legislativo.

“Es una iniciativa necesaria, valiente y correcta que nos pone orden, que dignifica la función pública, que deja claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo”, afirmó.

El posicionamiento ocurre luego de que Mayer regresara a su curul y ofreciera disculpas públicas por la controversia. “Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida”, declaró, al tiempo que defendió la legalidad de su participación en televisión.

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LMCT