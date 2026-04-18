› Batean recurso de Grecia Quiroz

Y lo que está generando inquietud en las benditas redes es la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán, que decidió batear la denuncia por violencia política de género que presentó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra el senador Gerardo Fernández Noroña. Y es que resulta que los magistrados determinaron no tomar el asunto porque argumentan que Quiroz no llegó al cargo por la vía electoral, sino a través de un proceso administrativo. Es sabido que Grecia asumió la titularidad de la presidencia municipal tras el asesinato de quien ocupaba ese puesto, su esposo Carlos Manzo. El caso es que ahora la alcaldesa, quien acudió a la instancia que consideró adecuada para señalar las expresiones ofensivas del legislador morenista, se ha quedado con un palmo de narices. Salta a la vista de quienes conocen de asuntos electorales que el mismo tribunal, en una decisión que parecía ir en sentido opuesto, antes había ordenado a Noroña eliminar videos considerados misóginos y abstenerse de realizar comentarios contra Quiroz. Ahí el dato.