Detienen en Texas a funcionario de Matamoros con más de 10 kilos de cocaína

Un funcionario municipal de Matamoros, Tamaulipas, fue detenido en Texas, Estados Unidos, tras ser sorprendido transportando más de 10 kilogramos de cocaína ocultos en su vehículo, de acuerdo con información judicial.

Se trata de Luis Miguel Garduño, identificado como director municipal de Matamoros, quien fue arrestado el pasado 5 de abril a las 9:27 horas en un puesto de control ubicado en Sarita, entre Isla del Padre y Corpus Christi.

Según los reportes, el funcionario fue sometido a una inspección mientras se encontraba en territorio estadounidense. Durante la revisión, un perro entrenado detectó la presencia de sustancias ilícitas en su camioneta.

TE RECOMENDAMOS: En respuesta a La Razón IPN aclara que no tiene relación con la Fundación Politécnico ante suspensión de becas a estudiantes en Reino Unido

Al realizar la inspección correspondiente, las autoridades localizaron 10 paquetes con un total de 10.92 kilogramos de cocaína, cuyo valor estimado asciende a aproximadamente 300 mil dólares, equivalentes a más de cinco millones de pesos.

🚨 TAMAULIPAS



Detienen en Texas a funcionario de Matamoros con droga.



Luis Miguel Garduño, funcionario municipal, fue detenido en Texas con 10.92 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.



El arresto ocurrió el 5 de abril en un control fronterizo. El propio detenido admitió que… pic.twitter.com/tFwvp9M0Pq — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

De acuerdo con documentos de la DEA (Administración para el Control de Drogas), Garduño fue cuestionado sobre el contenido del vehículo y admitió que tenía conocimiento de que transportaba droga.

Tras su detención, el funcionario permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

En los reportes también se señala que el detenido habría aceptado realizar el traslado debido a una supuesta deuda, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre este argumento ni se ha confirmado.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Matamoros no ha emitido una postura oficial sobre la detención del servidor público, mientras que el caso continúa en proceso en Estados Unidos, donde las autoridades determinarán la situación legal del funcionario.

CAE EMPLEADO DE @Betogranadosmx CON 11 KILOS DE COCAINA EN EL PUENTE INTERNACIONAL DE USA



CBP detuvo a Luis Garduño, empleado de confianza del @MatamorosGobMx era jefe en servicios publicos



Se le acusa de contrabando de drogas y pertenecer al CDG #Matamoros

4 cercanos a beto. pic.twitter.com/ocYPHpV5vA — Carlo Velaᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CarloVelamx) April 17, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT