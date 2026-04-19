Estos son los estados en los que se registratán altas temperaturas HOY 20 de abril

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este 20 de abril se espera que el frente frío número 45 se extienda con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México.

Este entrará en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, lo que ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, chubascos en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

En cuanto a la temperatura, se espera que la onda de calor se mantenga en el noreste de Durango; centro y sur Sinaloa; norte de Nayarit; oeste y sur de Jalisco; este de Colima.

También al sur y suroeste Michoacán; noroeste y sur de Guerrero y el sur de Morelos; asimismo, este iniciará a partir de este lunes en el suroeste de Oaxaca.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celius en el noreste de Durango, centro de Sinaloa, norte de Nayarit, y noreste de Guerrero.

En el noreste de Baja California; en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Campeche, Yucatán, el suroeste Chihuahua, y el suroeste de Puebla se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

También se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en el sur de Baja California Sur, suroeste de Coahuila, sur de Zacatecas, suroeste del Estado de México; Tabasco y Quintana Roo.

Temporada de altas temperaturas ı Foto: Especial

Recomendaciones para temporada de calor

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomiendaciones para evitar afectaciones durante la temporada de calor.

Evitar asolearse o hacer ejercicio entre las 11:00 y las 16:00 horas

Vestir ropa suelta de color claro y manga larga

Aumentar el consumo de líquidos

Consumir alimentos frescos como frutas y verduras

Permanecer en la sombra y en lugares frescos

Utilizar gorra, sombrero o sombrilla

No permanecer en vehículos estacionados y cerrados

Las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor en los menores de edad, por lo que la SGIRPC de la CDMX recomienda las siguientes medidas:

No abrigar al bebé más de lo necesario: El exceso de calor puede provocar sudamina, una erupción de la piel que se produce por la obstrucción de las glándulas sudoríparas o, en el peor de los casos, un golpe de calor

La sudoración en el cuello y/o cabeza es un signo de que tiene calor

Los mejores momentos para estar al aire libre son por la mañana temprano o al atardecer

En sus primeros seis meses está contraindicado proteger su piel con crema solar por el riesgo de alergia

Ofrecer agua fresca al bebé constantemente

Cómo evitar golpes de calor en bebés ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.