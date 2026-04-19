Sheinbaum viaja de regreso a México, desde España; aborda vuelo comercial

Claudia Sheinbaum viaja en vuelo comercial de vuelta a Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum terminó sus actividades por Barcelona, España, y ahora se dirige de vuelta a la Ciudad de México en un vuelo comercial.

Medios nacionales como Grupo Fórmula reportaron que se vio a la presidenta Claudia Sheinbaum en un vuelo comercial en clase turista, que viaja de Barcelona, España, a la Ciudad de México.

En el video se observa cómo, al percatarse de que está siendo grabada por la cámara de un teléfono celular, sonríe y saluda.

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El video se difundió alrededor de las 10:00 horas de este domingo, por lo que se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum arribe a Ciudad de México entre las 21:00 y las 23:00 horas del tiempo del Centro de México.

🚨La presidenta Claudia Sheinbaum abordó un avión comercial en clase turista en el que regresa al territorio nacional luego de su visita de trabajo a Barcelona, España.



Israel Aldave vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/VKGvrQMIWI — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

Este domingo, Sheinbaum Pardo completó su agenda en Barcelona, España, que contempló reuniones con funcionarios y diplomáticos, encuentros con mexicanos en el país europeos y, el más importante, su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Antes de su regreso, Sheinbaum Pardo visitó el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y se reunió con el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

En estos encuentros, Sheinbaum Pardo discutió proyectos conjuntos como la supercomputadora mexicana Coatlicue e impulsó acuerdos para fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Visité el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con quien estamos colaborando para el proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana. pic.twitter.com/ElzQnHps0W — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

Más temprano, la mandataria federal dialogó brevemente con el cantautor español Joan Manuel Serrat, a quien se refirió como “un símbolo de la música y la resistencia”.

Mientras que el artista, entrevistado por medios, dijo que la presidenta mexicana es “una mujer preparada a quien admiro mucho y respeto profundamente”.

Destacó que el trabajo de Sheinbaum Pardo en México es “fantástico”, especialmente ocurriendo en México, el cual, dijo, es “un país donde hacer política es muy difícil”.

Por otro lado, el sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, desde donde mandó un mensaje de paz, soberanía y respeto a los derechos de los pueblos.

Posteriormente, se reunió con mexicanos en España.

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