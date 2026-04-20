› Accidente letal en la sierra

Lamentable, nos comentan, el accidente automovilístico en el que perdieron la vida el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera Cervantes, un policía ministerial y dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos cuando, se ha informado, realizaban un operativo para desmantelar dos narcolaboratorios ubicados en la zona serrana de los municipios de Guachochi y Morelos. “El vehículo… parece ser que derrapó en alguna zona, y se cayó por un barranco, estallando la camioneta”, detalló el fiscal estatal César Jáuregui, quien dio cuenta de que los funcionarios de la embajada hacían labores de entrenamiento como parte de un intercambio permanente entre el estado de Chihuahua y autoridades estadounidenses. Sobre estos hechos ocurridos la madrugada del sábado ayer se pronunció el embajador Ronald Johnson. “Lamentamos profundamente la trágica pérdida. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”. Ahí el dato.