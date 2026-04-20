MC impulsará juicios políticos contra Rosario Piedra por crisis de desapariciones

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros anunció que impulsará una serie de juicios políticos en contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por presunta negligencia ante la crisis de desapariciones en México.

La legisladora, informó que este recurso será puesto directamente en manos de víctimas, madres buscadoras y colectivos, quienes serán los encargados de promoverlo.

Este juicio político quedará a disposición exclusiva de las víctimas. No es un asunto de partidos políticos, es un instrumento de acceso a la justicia Laura Ballesteros



Ballesteros explicó que no se presentará un solo recurso, sino múltiples denuncias firmadas por familiares, organizaciones y defensores de derechos humanos de todo el país.

🗳️📌 VAN POR "LLUVIA DE JUICIOS POLÍTICOS" CONTRA ROSARIO PIEDRA



La diputada Laura Ballesteros (MC) anunció que impulsarán una “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra firmados por:



- Madres buscadoras

- Víctimas

- Colectivos

- Personas defensoras de derechos humanos… pic.twitter.com/eKWrVsThAJ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 20, 2026

Esta decisión por parte de la diputada se da en el contexto del reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advierte sobre la gravedad del fenómeno en México y la posibilidad de que constituya un crimen de lesa humanidad.

En ese sentido, Ballesteros subrayó que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y atender las recomendaciones internacionales.

El Estado mexicano es responsable de los crímenes de desaparición y tiene que tomar una postura clara. El Poder Legislativo no puede permanecer omiso Laura Ballesteros



Asimismo, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en el Congreso —incluidos Morena, PT y Partido Verde— a fijar una posición institucional frente a la crisis.

Ballesteros también consideró que la permanencia de Rosario Piedra al frente de la CNDH es “insostenible” y sostuvo que, en otros países, un informe de tal magnitud habría derivado en su renuncia.

De igual forma, anunció acciones en el ámbito internacional, tales como como acudir ante organismos en Ginebra para evaluar la autonomía de la CNDH y presentar denuncias ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

La legisladora de MC también urgió a la Cámara de Diputados a discutir y aprobar de manera inmediata la ley general en materia de feminicidio, recientemente avalada en el Senado, ante la gravedad de la violencia contra las mujeres, criticó además la falta de tipificación adecuada de estos delitos, así como las deficiencias en las fiscalías y ministerios públicos.

Los juicios políticos estarán a disposición de las víctimas, sus madres, familiares.



Son suyos. https://t.co/MzikXcVjeR — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) April 20, 2026

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LMCT