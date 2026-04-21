Acuerdo estratégico

México y Unión Europea afinan acuerdo global modernizado previo a cumbre en CDMX

Autoridades de ambos lados ultiman detalles para consolidar comercio, inversión y cooperación política

México y la UE revisan relación bilateral en salud, seguridad y asuntos digitales
México y la UE revisan relación bilateral en salud, seguridad y asuntos digitales Foto: X: @r_velascoa
Por:
Elizabeth Hernández

México y la Unión Europea avanzan en la fase final para concretar el Acuerdo Global Modernizado, cuya firma se prevé durante una cumbre bilateral en Ciudad de México encabezada por Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambas partes revisaron los preparativos del encuentro, considerado clave para fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación política entre ambas regiones.

Durante su gira de trabajo por Bruselas, el canciller de México, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo reuniones con altos funcionarios europeos para definir la agenda y ultimar detalles de la visita oficial. En ese marco, dialogó con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sobre la ampliación del diálogo político y el impulso a la relación económica, además de los preparativos de su visita a territorio mexicano.

El titular de la diplomacia mexicana también se reunió con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quien revisó la agenda bilateral y subrayó la importancia de fortalecer la cooperación en salud, seguridad y asuntos digitales.

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Velasco Álvarez también conversó con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, para explorar oportunidades en materia energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que impulsen un crecimiento más equitativo.

La agenda incluyó además un intercambio con el presidente de BusinessEurope, Markus Beyrer, organización que agrupa a las principales cámaras empresariales del bloque europeo. Durante la reunión abordaron las oportunidades que abrirá el acuerdo modernizado y la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro ante un entorno económico internacional complejo.

El canciller mexicano sostuvo un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, donde coincidieron en que el diálogo parlamentario resulta esencial para consolidar una relación estratégica de largo plazo entre México y la Unión Europea.

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MSL

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