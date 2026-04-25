› Raspón a De la Garza

Con la novedad de que se podrá seguir transmitiendo el spot con el que Movimiento Ciudadano le da un buen raspón al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, vinculándolo con las denuncias hacia la empresa Next Energy que ha sido señalada de fraude en otra entidad, Baja California. Resulta que el PRI y el alcalde regiomontano pretendían detener la difusión de ese mensaje, pero en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinaron que es improcedente bajarlo, con lo que, por lo pronto, se podrá seguir escuchando el mensaje en el que los naranjas advierten: “Adrián de la Garza sigue impune, aunque reconoció que firmó el contrato (con la firma señalada por incumplimiento de proyectos de energía eléctrica en tierras bajacalifornianas). En otros estados hay procesos, pero en Monterrey no pasa nada. Los responsables tienen que pagar, empezando por De la Garza”. Es sabido que este último es carta fuerte del tricolor para buscar la gubernatura hoy en manos de MC. Por lo pronto, nos comentan, ahí le quedó el recargón.

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