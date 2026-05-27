Nos piden poner la lupa sobre la reforma electoral que podría aprobarse este mismo miércoles en el Congreso de Michoacán que, en opinión de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pretende que las candidaturas independientes —como la que ella espera construir rumbo a la gubernatura de ese estado en 2027— queden “como limón de taquería: solos y exprimidos”. Y es que, nos dicen, este dictamen dejaría fuera de la jugada al Movimiento del Sombrero de Quiroz, pues se trata de una organización con registro de marca, una de las principales prohibiciones que sugiere el dictamen, que también plantea que una candidatura independiente deba realizarse de manera individual, sin ningún tipo de asociación política o actuación colectiva que genere frente al electorado una percepción de bloque. Para la edil michoacana, esta iniciativa de ley “no es democrática ni ciudadana”. A la presidenta municipal no le queda duda que la propuesta es para bajarla de la contienda, pues, afirmó, “ni con ataques, ni con desprestigio, ni con persecución política” la han podido derrotar. Pendientes.