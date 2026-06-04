Derecho de réplica va contra “narrativas falsas”

En Palacio Nacional, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, presentó ayer el segmento informativo Derecho de réplica, un espacio televisivo que pretende abrirse a medios de comunicación y a la ciudadanía para aclarar, responder y contrastar información difundida en el debate público.

Alcalde explicó que será como un mecanismo para que dependencias y funcionarios puedan ofrecer aclaraciones una vez expuestos determinados temas: “La idea es que, concluidas las exposiciones, nuestros invitados puedan participar para aclarar, detallar y dar mayor información de lo que los medios expongan aquí”.

Al presentar el contexto jurídico de la iniciativa sostuvo que el “derecho de réplica” se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión, que tiene una dimensión tanto individual como colectiva. Mientras la primera protege el derecho de las personas a expresar ideas, opiniones e información, la segunda garantiza el derecho de la sociedad a recibir información plural.

El Tip: El programa oficial Derecho de réplica se transmitirá todos los miércoles a las 17:00 horas por Canal Catorce.

Recordó que el derecho a la información está consagrado en el artículo 6 de la Constitución y que el derecho de réplica cuenta con reconocimiento constitucional desde 2007 y con una ley reglamentaria específica desde 2015.

La ley establece, dijo, que toda persona tiene derecho a que se publiquen o difundan aclaraciones respecto a información inexacta o falsa que le causen agravio político, económico, moral o a su imagen.

Señaló que los medios tienen la obligación de difundir la réplica “íntegramente en los mismos términos en los que se divulgó la información falsa”.

Afirmó que la interpretación de este derecho ha evolucionado en México a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para “corregir asimetrías en el acceso a los medios”, preservar el equilibrio informativo y enriquecer el debate público.

“Combate la desinformación no a través de la censura, sino a través de la información fidedigna”, aseveró.