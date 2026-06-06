Cambio en búsquedas

Y nos piden no perder de vista que se llevan a cabo ya las reuniones entre representantes del Gobierno federal y de la Fiscalía General de la República con colectivos de madres buscadoras y organismos que atienden desapariciones. Ayer, en Zacatecas, la fiscal Ernestina Godoy y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, encabezaron las mesas de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de la región Occidente, un foro en el que se buscó reunir a personas vinculadas con los procesos de búsqueda, identificación humana y localización de personas de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Por lo pronto, señaló ahí Godoy que el objetivo es compartir la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda en la que están involucrados y coordinados el Gobierno federal, los gobiernos estatales y los colectivos. Es sabido que una multiplicidad de agrupaciones de madres buscadoras ha cuestionado la desatención de la autoridad en estos temas y ha emprendido tareas sin su cobijo. Ya se verá, nos comentan, si esto empieza a dar un giro.